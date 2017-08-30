Абденнур: "Я покидаю "Валенсию" ради нового вызова"

Новичок "Марселя" Аймен Абденнур прокомментировал свой переход во французский клуб.

"Как говорится, конец одной истории знаменует начало новой. Сегодня мое приключение в "Валенсии" подходит к концу: я покидаю команду ради нового вызова. Хочу поблагодарить всех сотрудников клуба, президента, вице-президента, медицинский и технический персонал, да и вообще всех, с кем мне довелось встретиться в "Валенсии". Мне будет не хватать и партнеров по команде. Я провел с вами два потрясающих сезона. Надеюсь, новый сезон сложится для вас удачно" - написал футболист на своей странице в Instagram.

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