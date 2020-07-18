Абдуллин покинул "Рубин"

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Абдуллин покинул "Рубин"

Правый защитник "Рубина" Раиль Абдуллин объявил о своём уходе из казанского клуба.

"Хочется поблагодарить клуб за всё, что он сделал для меня, а также всех людей, кто работает в нём, за то, что помогали мне стать тем, кем я сейчас являюсь. Это были прекрасные 13 лет, которые навсегда останутся в моём сердце. Желаю всем удачи и успехов. Спасибо, Казань", - написал 19-летний футболист в своём инстаграме.

Абдуллин - воспитанник "Рубина". За основную команду провёл 2 матча в сезоне 2018/19. Сдавался в аренду "Нефтехимику". Рыночная стоимость игрока - 250 тысяч евро.

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