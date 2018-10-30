Форвард московского ЦСКА Абель Эрнандес близок к возвращению в строй, сообщают российские СМИ.

28-летний уругваец практически восстановился после травмы бедра и в скором времени сможет вернуться на поле.

Не исключено, что нападающий сможет принять участие в матче 13-го тура чемпионата России против "Динамо", который состоится в субботу, 3 ноября.

Абель Эрнандес травмировался 15 сентября. В текущем сезоне он сыграл за ЦСКА 6 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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