Абель Эрнандес: "Ещё в 2010 году хотел перейти в ЦСКА"

Новичок ЦСКА Абель Эрнандес признался, что давно хотел оказаться в армейском клубе.

"О классе и величии ЦСКА говорит тот факт, что команда шесть лет подряд выступает в групповом этапе Лиги Чемпионов. Значит, это команда топ-класса, обладающая всем необходимым, чтобы представлять страну на международной арене. Ещё в 2010 году, будучи игроком "Палермо", я почувствовал на себе силу армейцев. Уже тогда мне захотелось однажды перейти в ЦСКА" - сказал 27-летний уругваец.

Напомним, что Эрнандес заключил с ЦСКА трёхлетний контракт.

Не пропустите: Магнуссон: "Я счастлив быть "конём". | http://soccernews.ru