Абель Эрнандес назвал лучшего форварда РПЛ
Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес рассказал, кого он считает лучшим форвардом РПЛ.
По словам уругвайца, лучшим он считает своего одноклубника Федора Чалова, который в настоящее время лидирует в бомбардирской гонке РПЛ.
Чалов провел 17 матчей в текущем розыгрыше чемпионата и забил 9 голов.
На счету Фернандеса два забитых мяча в восьми поединках.
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