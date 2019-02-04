Абель Эрнандес назвал лучшего форварда РПЛ

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Абель Эрнандес назвал лучшего форварда РПЛ

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес рассказал, кого он считает лучшим форвардом РПЛ.

По словам уругвайца, лучшим он считает своего одноклубника Федора Чалова, который в настоящее время лидирует в бомбардирской гонке РПЛ.

Чалов провел 17 матчей в текущем розыгрыше чемпионата и забил 9 голов.

На счету Фернандеса два забитых мяча в восьми поединках.

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