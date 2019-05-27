Абель Эрнандес покидает ЦСКА

Форвард ЦСКА Абель Эрнандес покинет клуб по окончании сезона, об этом заявил агент футболиста Пабло Бентанкур.

"Абель определённо уходит из ЦСКА. Ведь он больше не играет. Ничего не исключаем по будущему. Он может перейти в другую российскую команду и остаться в России", – сказал агент.

Напомним, что Эрнандес перешёл в ЦСКА 1 августа прошлого года на правах свободного агента.

В активе 28-летнего уругвайца 15 матчей в составе армейцев, 3 забитых гола и 1 ассист.

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