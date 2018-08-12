Абель Эрнандес: "Российский футбол кажется мне силовым, здесь очень много борьбы"

Новоиспеченный форвард московского ЦСКА Абель Эрнандес поделился первыми впечатлениями от своего выступления в РФПЛ.

"Российский футбол кажется мне силовым, здесь очень много борьбы. Команды постоянно сражаются за мяч, порой присутствует даже некоторая толкотня. И все это насыщает каждую минуту матча. Пока что я выделил для себя именно это", - цитирует 28-летнего нападающего СЭ.

Напомним, вчера ЦСКА сыграл вничью с "Енисеем". | soccernews.ru