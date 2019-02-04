Абель Эрнандес сравнил Гончаренко с Гаттузо

Форвард ЦСКА Абель Эрнандес подверг сравнению наставника "армейцев" Виктора Гончаренко с Дженнаро Гаттузо.

"Они очень похожи по жестокости. Однако по моему мнению, Виктор превосходит его в плане человеческих отношений и тактики. Гаттузо еще нужно многое познать в тренерской деятельности" - приводят слова Эрнандеса российские СМИ.

Отметим, что Абель Эрнандес играл под руководством Гаттузо, когда тот возглавлял "Палермо".

Гаттузо возглавляет "Милан" с 2017 года. Гончаренко тренирует ЦСКА с 2016 года. Под его руководством клуб выигрывал Суперкубок России.

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