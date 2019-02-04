Абель Эрнандес сравнил Гончаренко с Гаттузо

Теги цска москваабель эрнандесвиктор гончаренкодженнаро гаттузо

Абель Эрнандес сравнил Гончаренко с Гаттузо

Форвард ЦСКА Абель Эрнандес подверг сравнению наставника "армейцев" Виктора Гончаренко с Дженнаро Гаттузо.

"Они очень похожи по жестокости. Однако по моему мнению, Виктор превосходит его в плане человеческих отношений и тактики. Гаттузо еще нужно многое познать в тренерской деятельности" - приводят слова Эрнандеса российские СМИ.

Отметим, что Абель Эрнандес играл под руководством Гаттузо, когда тот возглавлял "Палермо".

Гаттузо возглавляет "Милан" с 2017 года. Гончаренко тренирует ЦСКА с 2016 года. Под его руководством клуб выигрывал Суперкубок России.

Читайте также: Абель Эрнандес назвал лучшего форварда РПЛ. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Головин вошел в символическую сборную 23-го тура Лиги 1 по версии L’Equipe

Головин вошел в символическую сборную 23-го тура Лиги 1 по версии L’Equipe

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов