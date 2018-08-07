Абель Эрнандес: "Уверен, что ЦСКА проведёт отличный сезон"

Теги цска москваабель эрнандес

Абель Эрнандес: "Уверен, что ЦСКА проведёт отличный сезон"

Новичок ЦСКА Абель Эрнандес выразил надежду, что его команда сможет исправить положение и хорошо провести стартовавший сезон.

"Уверен, что с такими болельщиками мы проведём отличный сезон. Я уверен, что мы переломим ситуацию. Будем много работать, победы придут, и у нашей команды всё будет в порядке" - цитирует Эрнандеса официальный сайт армейцев.

Напомним, что ЦСКА в двух первых турах чемпионата России набрал всего 1 очко.

Не пропустите: Гончаренко сделал важное заявление о провальном старте ЦСКА. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Анонс дня: что нельзя пропустить 7 августа

Анонс дня: что нельзя пропустить 7 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 2 6
2 Ростов 2 6
3 Уфа 2 4
4 Рубин 2 4
5 Спартак Москва 2 4
6 Оренбург 2 3
7 Краснодар 2 3
8 Ахмат 2 3
9 Анжи 2 3
10 Динамо Москва 2 2
11 Локомотив Москва 2 2
12 ЦСКА Москва 2 1
13 Крылья Советов 2 1
14 Арсенал Тула 2 1
15 Урал 2 0
16 Енисей Красноярск 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов