Абель Эрнандес: "Уверен, что ЦСКА проведёт отличный сезон"

Новичок ЦСКА Абель Эрнандес выразил надежду, что его команда сможет исправить положение и хорошо провести стартовавший сезон.

"Уверен, что с такими болельщиками мы проведём отличный сезон. Я уверен, что мы переломим ситуацию. Будем много работать, победы придут, и у нашей команды всё будет в порядке" - цитирует Эрнандеса официальный сайт армейцев.

Напомним, что ЦСКА в двух первых турах чемпионата России набрал всего 1 очко.

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