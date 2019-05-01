Абель Эрнандес высказался о своём будущем в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес прокомментировал возможность остаться в московском клубе ещё на один сезон.

"Всё зависит от того, как получится договориться с клубом. Пока никакой ясности нет, поэтому всё будет известно в конце сезона. Желание остаться в ЦСКА есть", - сказал 28-летний футболист.

Эрнандес присоединился к ЦСКА в августе прошлого года на правах свободного агента. Контракт между сторонами рассчитан до 2021 года.

В текущем сезоне уругваец сыграл за армейцев 13 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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