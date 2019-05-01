Абель Эрнандес высказался о своём будущем в ЦСКА

Теги цска москваабель эрнандес

Абель Эрнандес высказался о своём будущем в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес прокомментировал возможность остаться в московском клубе ещё на один сезон.

"Всё зависит от того, как получится договориться с клубом. Пока никакой ясности нет, поэтому всё будет известно в конце сезона. Желание остаться в ЦСКА есть", - сказал 28-летний футболист.

Эрнандес присоединился к ЦСКА в августе прошлого года на правах свободного агента. Контракт между сторонами рассчитан до 2021 года.

В текущем сезоне уругваец сыграл за армейцев 13 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Не пропустите: ЦСКА предложил новый контракт Ефремову. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Аякс" повторил рекорд "Реала" и "Баварии"

"Аякс" повторил рекорд "Реала" и "Баварии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 26 57
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 26 49
3 Краснодар Краснодар 26 46
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 26 44
5 Арсенал Тула Арсенал Тула 26 39
6 Спартак Москва Спартак Москва 25 39
7 Оренбург Оренбург 26 36
8 Ростов Ростов 26 36
9 Ахмат Ахмат 26 35
10 Урал Урал 26 33
11 Рубин Рубин 25 31
12 Динамо Москва Динамо Москва 26 29
13 Крылья Советов Крылья Советов 26 27
14 Уфа Уфа 26 25
15 Анжи Анжи 26 20
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов