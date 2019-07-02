

Португальский тренер Абел Феррейра возглавил ПАОК. Об этом клуб сообщает на своем сайте.

Контракт специалиста рассчитан до 2022 года.

#PAOK has agreed terms with @SCBragaOficial for the signing of Abel Ferreira. The Portuguese manager signed a three years contract and he's flying to our pre season training camp to take over. Welcome #FerreiraIsHere #OwnTheTop #TheFutureIsHere pic.twitter.com/Ayiu8xsMrH

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) 1 июля 2019 г.

Последним клубом, который возглавлял 40-летний тренер, была "Брага", занявшая 4 место в таблице чемпионата Португалии.

Ранее ПАОК возглавлял Рэзван Луческу. В минувшем клуб впервые за 24 года стал чемпионом страны.



Ранее сообщалось, что греческий клуб может возглавить бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера.

А еще: Каррера может возглавить греческий топ-клуб| http://soccernews.ru