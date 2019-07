Португальский тренер Абел Феррейра возглавил ПАОК. Об этом клуб сообщает на своем сайте.

Контракт специалиста рассчитан до 2022 года.

