Абел Феррейра возглавил ПАОК

Теги паокбрага

Абел Феррейра возглавил ПАОК
Португальский тренер Абел Феррейра возглавил ПАОК. Об этом клуб сообщает на своем сайте. 

Контракт специалиста рассчитан до 2022 года. 

Последним клубом, который возглавлял 40-летний тренер, была "Брага", занявшая 4 место в таблице чемпионата Португалии.
Ранее ПАОК возглавлял Рэзван Луческу. В минувшем клуб впервые за 24 года стал чемпионом страны.

Ранее сообщалось, что греческий клуб может возглавить бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера.

А еще: Каррера может возглавить греческий топ-клуб| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Отец Неймара заявил, что не собирается отправляется на переговоры с "Барселоной"

Отец Неймара заявил, что не собирается отправляется на переговоры с "Барселоной"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бенфика Бенфика 34 87
2 Порту Порту 34 85
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 34 74
4 Брага Брага 34 67
5 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 34 52
6 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 34 52
7 Рио Аве Рио Аве 34 45
8 Боавишта Боавишта 34 44
9 Белененсиш Белененсиш 34 43
10 Санта-Клара Санта-Клара 34 42
11 Маритиму Маритиму 34 39
12 Портимоненсе Портимоненсе 34 39
13 Витория Сетубал Витория Сетубал 34 36
14 Дешпортиво Авеш Дешпортиво Авеш 34 36
15 КД Тондела КД Тондела 34 35
16 Дешпортиво Чавес Дешпортиво Чавес 34 32
17 Насьонал Насьонал 34 28
18 Фейренсе Фейренсе 34 20
Полная таблица

топ-5 тегов