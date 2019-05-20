Абелардо покинул пост наставника "Алавеса"

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Абелардо покинул пост наставника "Алавеса"
Главный тренер "Алавеса" Фернандес Абелардо объявил о своей отставке, сообщает официальный сайт клуба.

Наставник покинул свой пост по собственному желанию. По его словам, он не сможет улучшить игру команды в следующем сезоне.

В нынешнем сезоне "Алавес" долгое время шел в зоне Лиги Чемпионов, но в итоге финишировал на 11-м месте.

49-летний Абелардо возглавлял "Алавес" с 2017 года. Также тренировал "Кандас", "Туилью" и хихонский "Спортинг".

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