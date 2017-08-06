"Абердин" и "Рейнджерс" побеждают в чемпионате Шотландии

Завершились два матча первого тура чемпионата Шотландии с участием "Абердина" и "Рейнджерс", которые заняли второе и третье места в прошлом сезоне.

"Абердин" - "Хэмилтон" - 2:0 (1:0)

Голы: О'Коннор, 26 - 1:0, Стори, 90 - 2:0

"Мотеруэлл" - "Рейнджерс" - 1:2 (1:1)

Голы: Дорранс, 4 - 0:1, Хенеган, 40 - 1:1, Дорранс, 58 (с пенальти) - 1:2

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