"Абердин" открыл памятник Фергюсону

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"Абердин" открыл памятник Фергюсону

Фото твиттер "Абердина"

На стадионе "Абердина" состоялось открытие памятника бывшему главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Алексу Фергюсону.

Арену "Питтодри", где прошло мероприятие, посетил и сам легендарный шотландский наставник.

Публика, пришедшая на стадион, наградила 80-летнего специалиста бурными овациями.

Фергюсон возглавлял "Абердин" с 1978 по 1986 год и выиграл с командой 10 трофеев.

Не пропустите: Фергюсон рассказал о своём отношении к системе VAR. | http://soccernews.ru
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