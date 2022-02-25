"Абердин" открыл памятник Фергюсону
Фото твиттер "Абердина"
На стадионе "Абердина" состоялось открытие памятника бывшему главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Алексу Фергюсону.
Арену "Питтодри", где прошло мероприятие, посетил и сам легендарный шотландский наставник.
Публика, пришедшая на стадион, наградила 80-летнего специалиста бурными овациями.
Sir Alex Ferguson unveils his statue to Pittodrie. #StandFree | #SAFHomecoming pic.twitter.com/j6mR1egQhi— Aberdeen FC (@AberdeenFC) February 25, 2022
Фергюсон возглавлял "Абердин" с 1978 по 1986 год и выиграл с командой 10 трофеев.
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|Мотеруэлл
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|4
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|30
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|5
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|Сент-Джонстон
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|Хиберниан
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