Абхазия, ДНР и ЛНР примут участие в Кубке непризнанных стран
Конфедерация независимых футбольных ассоциаций (ConIFA) проведет в этом году Кубок Европы среди непризнанных территорий.
В турнире примут участие 12 команд, которые будут разделены на четыре группы. Среди участников присутствуют Абхазия, ДНР, ЛНР и Южная Осетия.
Группа 1: Нагорный Карабах, Лапландия, ЛНР
Группа 2: Абхазия, Графство Ницца, Чамерия
Группа 3: Падания, ДНР, Сардиния
Группа 4: Секейский край, Западная Армения, Южная Осетия.
Турнир пройдет в Нагорном Карабахе. Действующим обладателем кубка является итальянская Падания.
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