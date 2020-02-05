Абидаль: "Барселона" не делала предложений Хави"
Спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль рассказал о переговорах с Хави о назначении на пост тренера команды.
"Барселона" не делала предложений Хави. Если оно у него есть, пусть покажет. На первой встрече он выслушал нас, а на второй он должен был предоставить нам свой план.
Постоянные разговоры о Хави меня не раздражают. Я общался с несколькими тренерами, утечек не было. У Хави еще мало опыта. Да, он воспитанник клуба, но никто не знает, чтобы случилось, если он бы возглавил клуб. Сейчас мы рассчитываем на Кике Сетьена", - приводит слова Абидаля Sport English.
Напомним, что в настоящее время Хави возглавляет катарский "Аль-Садд".
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|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
|20
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|2
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14