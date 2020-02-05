Абидаль: "Барселона" не делала предложений Хави"

Теги барселонаэрик абидальхави

Абидаль: "Барселона" не делала предложений Хави"

Спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль рассказал о переговорах с Хави о назначении на пост тренера команды.

"Барселона" не делала предложений Хави. Если оно у него есть, пусть покажет. На первой встрече он выслушал нас, а на второй он должен был предоставить нам свой план.

Постоянные разговоры о Хави меня не раздражают. Я общался с несколькими тренерами, утечек не было. У Хави еще мало опыта. Да, он воспитанник клуба, но никто не знает, чтобы случилось, если он бы возглавил клуб. Сейчас мы рассчитываем на Кике Сетьена", - приводит слова Абидаля Sport English.

Напомним, что в настоящее время Хави возглавляет катарский "Аль-Садд".

Читайте также: В "Барселоне" высказались о возможных трансферах Неймара и Лаутаро Мартинеса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Бартомеу принял решение по Абидалю

Бартомеу принял решение по Абидалю

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов