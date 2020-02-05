Абидаль: "Барселона" не делала предложений Хави"

Спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль рассказал о переговорах с Хави о назначении на пост тренера команды.

"Барселона" не делала предложений Хави. Если оно у него есть, пусть покажет. На первой встрече он выслушал нас, а на второй он должен был предоставить нам свой план.

Постоянные разговоры о Хави меня не раздражают. Я общался с несколькими тренерами, утечек не было. У Хави еще мало опыта. Да, он воспитанник клуба, но никто не знает, чтобы случилось, если он бы возглавил клуб. Сейчас мы рассчитываем на Кике Сетьена", - приводит слова Абидаля Sport English.

Напомним, что в настоящее время Хави возглавляет катарский "Аль-Садд".

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