Абидаль дал комментарий слухам о возможном подписании "Барселоной" Азара

Теги эрик абидальбарселоначелсиэден азар

Абидаль дал комментарий слухам о возможном подписании "Барселоной" АзараСпортивный директор каталонской "Барселоны" Эрик Абидаль дал комментарий слухам о возможном подписании его клубом вингера лондонского "ЧелсиЭдена Азара.

"Азар в "Барселоне"? Мы не говорим об игроках, которые выступают в других клубах. Этот вопрос должен быть адресован самому игроку, поскольку, вы первыми всегда узнаете, если мы подписываем кого-то", - цитирует Абидаля Marca.

Напомним,  "Барселона" изучает возможность подписания Милинковича-Савича. | soccernews.ru

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