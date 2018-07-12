Абидаль дал комментарий слухам о возможном подписании "Барселоной" Азара

Спортивный директор каталонской "Барселоны" Эрик Абидаль дал комментарий слухам о возможном подписании его клубом вингера лондонского "Челси" Эдена Азара.

"Азар в "Барселоне"? Мы не говорим об игроках, которые выступают в других клубах. Этот вопрос должен быть адресован самому игроку, поскольку, вы первыми всегда узнаете, если мы подписываем кого-то", - цитирует Абидаля Marca.

Напомним, "Барселона" изучает возможность подписания Милинковича-Савича. | soccernews.ru