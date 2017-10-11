Абидаль: "Мбаппе должен выиграть "Золотой мяч"

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Абидаль: "Мбаппе должен выиграть "Золотой мяч"Известный в прошлом французский футболист Эрик Абидаль оценил шансы форварда ПСЖ Килиана Мбаппе выиграть "Золотой мяч".

"Он должен выиграть эту награду, потому что он обладает неимоверным талантом. Ему - всего 18 лет. ПСЖ заполучил одного из лучших игроков своего возраста в мире, поэтому он заслуживает хорошей карьеры. Но он должен работать. Таланта недостаточно, он должен работать каждый день", - цитирует бывшего футболиста Squawka.

Напомним, Мбаппе побил рекорд Оуэна. | soccernews.ru

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