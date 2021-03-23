Абидаль: "Месси никогда не требовал от меня уволить тренера"

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Абидаль: "Месси никогда не требовал от меня уволить тренера"

Фото AS

Бывший спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль рассказал о своих отношениях с капитаном "сине-гранатовых" Лионелем Месси.

В прошлом году между французом и аргентинцем произошёл публичный конфликт. Функционер говорил о недовольстве некоторых игроков методами работы экс-наставника Эрнесто Вальверде, а футболист потребовал от него назвать конкретные имена тех, кому не нравится тренировочный процесс.

"Думаю, что я всё-таки был прав. Игрокам нужно было усерднее тренироваться. Вот что я имел в виду. О том, что они хотят избавиться от тренера, я не сказал ни слова. Месси поговорил со мной лично. Это была серьёзная беседа. Месси - единственный футболист, который разговаривал со мной так. Я уважаю это. Тем более, он капитан и хотел защитить команду. Но Месси никогда не требовал от меня уволить тренера.

Мне не надо ничего исправлять в отношениях с ним. По моему мнению, между нами ничего не изменилось. Не знаю, что по этому поводу думает он, но я считаю, что этот вопрос закрыт. Мы много переписывались, и он знает, что я думаю. Я не хотел делать из мухи слона и создавать проблемы клубу", - цитирует Абидаля The Telegraph.

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