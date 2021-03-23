Абидаль: "Месси никогда не требовал от меня уволить тренера"
Фото AS
Бывший спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль рассказал о своих отношениях с капитаном "сине-гранатовых" Лионелем Месси.
В прошлом году между французом и аргентинцем произошёл публичный конфликт. Функционер говорил о недовольстве некоторых игроков методами работы экс-наставника Эрнесто Вальверде, а футболист потребовал от него назвать конкретные имена тех, кому не нравится тренировочный процесс.
"Думаю, что я всё-таки был прав. Игрокам нужно было усерднее тренироваться. Вот что я имел в виду. О том, что они хотят избавиться от тренера, я не сказал ни слова. Месси поговорил со мной лично. Это была серьёзная беседа. Месси - единственный футболист, который разговаривал со мной так. Я уважаю это. Тем более, он капитан и хотел защитить команду. Но Месси никогда не требовал от меня уволить тренера.
Мне не надо ничего исправлять в отношениях с ним. По моему мнению, между нами ничего не изменилось. Не знаю, что по этому поводу думает он, но я считаю, что этот вопрос закрыт. Мы много переписывались, и он знает, что я думаю. Я не хотел делать из мухи слона и создавать проблемы клубу", - цитирует Абидаля The Telegraph.
Не пропустите: "Барселоне" придётся выбирать между Месси и Холандом. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Луис Суарес: "Слежу за "Барселоной", а с Месси общаемся почти каждый день"
-
Что там по "Золотой Бутсе"? Левандовски - фаворит, Месси и Роналду в погоне, прошлогодний чемпион сдулся
-
Официально: Ивица Олич возглавил ЦСКА
-
"Байер" уволил главного тренера Петера Боша
-
Официально: Бородюк возглавил "Торпедо"
Лента новостей
-
Рэмзи может вернуться в АПЛ
-
Transfermarkt снизил стоимость Алексея Миранчука
-
"Фиорентина" Кокорина уволила главного тренера
-
Нобоа заявил, что у Кокорина лучший удар среди всех футболистов, с которыми он играл
-
Луис Суарес: "Слежу за "Барселоной", а с Месси общаемся почти каждый день"
-
Кулибали стал главной трансферной целью "Эвертона"
-
Олич посетил тренировочный стадион ЦСКА (видео)
-
Гинер сделал заявление о назначении Олича тренером ЦСКА
-
Стало известно, как наказали Альфонсо Дэвиса за удаление в матче со "Штутгартом"
-
Холанд прокомментировал слухи о своём будущем
-
Что там по "Золотой Бутсе"? Левандовски - фаворит, Месси и Роналду в погоне, прошлогодний чемпион сдулся
-
Официально: Ивица Олич возглавил ЦСКА
-
Соболев высказался о человеческих качествах Кокорина
-
"Байер" уволил главного тренера Петера Боша
-
В "Севилье" прокомментировали слухи об интересе к Головину
-
Абидаль: "Месси никогда не требовал от меня уволить тренера"
-
Официально: Бородюк возглавил "Торпедо"
-
Хаби Алонсо пока не договорился с менхенгладбахской "Боруссией"
-
Отец Захаряна рассказал, как "Зенит" упустил его сына
-
"Ливерпуль" назвал лучшего игрока команды в феврале
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14