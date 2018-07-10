Абидаль обозначил новую трансферную цель "Барселоны"

Теги барселонаэрик абидальтьяго алькантараартур рамос

Абидаль обозначил новую трансферную цель "Барселоны"Спортивный директор каталонской "Барселоны" Эрик Абидаль обозначил новую трансферную цель для своего клуба.

Так, по сведениям sport.es, после подписания полузащитника бразильского "Гремио" Артура француз планирует укрепить среднюю линию своей команды еще одним игроком - хавбеком мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантару.

Напомним, "Барселона" планирует перехватить трансферную цель "Реала", "Ювентуса" и "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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