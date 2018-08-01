Абидаль опроверг информацию о встрече с лидером "МЮ"

Спортивный директор каталонской "Барселоны" Эрик Абидаль опроверг информацию о своей встрече в США с полузащитником "Манчестер Юнайтед" Полем Погба.

Так, спортдир "сине-гранатовых" специально связался с испанским изданием El Mundo Deportivo, чтобы заверить о недостоверности появившихся сведений. Француз сообщил, что в подобных случаях каталонский гранд сначала связывается с клубом игрока, уже потом с самим футболистом, но попыток выйти на контакт с "красными дьяволами" "Барса" не предпринимала.

Напомним, ранее сообщалось, что Абидаль провел секретную встречу с Погба. | soccernews.ru