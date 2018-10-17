Абидаль озвучил позицию руководства "Барселоны" по будущему Вальверде

Технический секретарь "Барселоны" Эрик Абидаль озвучил позицию руководства каталонского клуба касательно будущего главного тренера команды Эрнесто Вальверде.

"Никто не будет оказывать на него давление. У Вальверде действующий контракт и он сам примет решение. А мы со своей стороны будем оказывать ему стопроцентную поддержку для достижения поставленных целей" - приводит слова Абидаля Marca.

Напомним, что соглашение Вальверде с "Барселоной" истекает летом 2019 года.

54-летний специалист возглавляет "сине-гранатовых" с 2017 года, с командой он выиграл чемпионат, кубок и суперкубок Испании.

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