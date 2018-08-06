Абидаль поделился мнением о трансферной политике "Барселоны"

Технический директор "Барселоны" Эрик Абидаль поделился мнением о трансферной политике каталонского клуба.

"Вы говорите, что философия клуба - это молодые игроки, но мы интересуемся и другими футболистами. Думаю, надо адаптироваться к ситуации на рынке и сделать состав как можно сильнее" - приводит слова Абидаля Marca.

Напомним, что текущим летом "Барселона" подписала полузащитников Артура Рамоса и Артуро Видаля, а также вингера Малкома.

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