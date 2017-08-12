Абидаль посоветовал Мбаппе не уходить из "Монако"

Теги килиан мбаппемонакоэрик абидаль

Абидаль посоветовал Мбаппе не уходить из "Монако"Экс-защитник сборной Франции Эрик Абидаль дал совет нападающему "Монако" Килиану Мбаппе не торопиться со сменой клуба.

По информации СМИ, 18-летний форвард близок к переходу в ПСЖ.

"Мбаппе сейчас должен доказать, что он может быть стабильным, чтобы сыграть на Чемпионате Мира-2018. Прямо сейчас "Монако" является лучшим клубом для него. Там на него оказывается не слишком много давления, он может быть тихим мальчиком, сосредоточенным только на своей работе. В большом клубе же есть ежедневное давление, и если ты не выигрываешь, даже если это всего лишь один матч, справляться с эмоциями сложно", - сказал именитый француз.

Читайте: Абидаль получил должность в "Барселоне" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Бартомеу покупает Паулиньо в "Барселону" ради собственных бизнес-интересов

Бартомеу покупает Паулиньо в "Барселону" ради собственных бизнес-интересов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Лион 2 6
2 Марсель 2 6
3 Сент-Этьен 2 6
4 Бордо 2 4
5 Анжер 2 4
6 Труа 2 4
7 Лилль 1 3
8 Генгам 1 3
9 ПСЖ 1 3
10 Монако 1 3
11 Тулуза 2 3
12 Монпелье 2 3
13 Ренн 2 1
14 Ницца 2 0
15 ФК Кан 2 0
16 Дижон 1 0
17 Метц 2 0
18 Нант 2 0
19 Страсбур 1 0
20 Амьен 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов