Абидаль посоветовал Мбаппе не уходить из "Монако"

Экс-защитник сборной Франции Эрик Абидаль дал совет нападающему "Монако" Килиану Мбаппе не торопиться со сменой клуба.

По информации СМИ, 18-летний форвард близок к переходу в ПСЖ.

"Мбаппе сейчас должен доказать, что он может быть стабильным, чтобы сыграть на Чемпионате Мира-2018. Прямо сейчас "Монако" является лучшим клубом для него. Там на него оказывается не слишком много давления, он может быть тихим мальчиком, сосредоточенным только на своей работе. В большом клубе же есть ежедневное давление, и если ты не выигрываешь, даже если это всего лишь один матч, справляться с эмоциями сложно", - сказал именитый француз.

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