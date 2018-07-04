Спортивный директор каталонской "Барселоны" Эрик Абидаль прокомментировал скандал, связанный с пересадкой ему печени в 2012-м году.

Так, в своем твиттере француз написал: " Я чувствую необходимость сообщить о своей досаде и печали, которые связаны с сегодняшними новостями о предполагаемой незаконной трансплантации печени. Из уважения к своей семье, команде врачей и всем тем, кто побывал в подобной ситуации я искренне хочу извиниться, если в какой- то момент появились сомнения в моей честности из-за новостей, появившихся сегодня. Мой двоюродный брат Жерар отдал мне свою печень, чтобы спасти мою жизнь, и за это я действительно благодарен ему. Все необходимые процедуры и протоколы в моей ситуации были соблюдены, как доступна и вся медицинская документация, подтверждающая законность пересадки мне печени ".

Напомним, Абидаля и бывшего президента "Барселоны" обвинили в нелегальной покупке печени для пересадки. | soccernews.ru