Абидаль прокомментировал скандал, связанный с пересадкой ему печени

Теги барселонаэрик абидаль

Абидаль прокомментировал скандал, связанный с пересадкой ему печениСпортивный директор каталонской "Барселоны" Эрик Абидаль прокомментировал скандал, связанный с пересадкой ему печени в 2012-м году.

Так, в своем твиттере француз написал: "Я чувствую необходимость сообщить о своей досаде и печали, которые связаны с сегодняшними новостями о предполагаемой незаконной трансплантации печени. Из уважения к своей семье, команде врачей и всем тем, кто побывал в подобной ситуации я искренне хочу извиниться, если в какой-то момент появились сомнения в моей честности из-за новостей, появившихся сегодня. Мой двоюродный брат Жерар отдал мне свою печень, чтобы спасти мою жизнь, и за это я действительно благодарен ему. Все необходимые процедуры и протоколы в моей ситуации были соблюдены, как доступна и вся медицинская документация, подтверждающая законность пересадки мне печени".

Напомним, Абидаля и бывшего президента "Барселоны" обвинили в нелегальной покупке печени для пересадки. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Моджи: "Роналду уже прошел медобследование в "Ювентусе" и подписал предварительный контракт"

Моджи: "Роналду уже прошел медобследование в "Ювентусе" и подписал предварительный контракт"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов