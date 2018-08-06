Абидаль прокомментировал трансфер Артуро Видаля в "Барселону"

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Абидаль прокомментировал трансфер Артуро Видаля в "Барселону"

Технический директор "Барселоны" Эрик Абидаль прокомментировал трансфер полузащитника Артуро Видаля из "Баварии" в каталонский клуб.

"Все знают, кто такой Артуро Видаль по его прошлым выступлениям. У него есть характер, он много работает в центре поля, помогает не только обороне, но и атаке. Он забивает голы, доставляет мяч в штрафную. Мы понимали, что нам нужен футболист такого плана. Сам Видаль счастлив, что перешёл в "Барселону" и хочет выигрывать трофеи" - цитирует Абидаля Marca.

Напомним, что "Барселона" купила Видаля за 19 миллионов евро плюс бонусы и заключила с ним трёхлетний контракт.

Также читайте: Абидаль поделился мнением о трансферной политике "Барселоны". | http://soccernews.ru

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