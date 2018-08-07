Абидаль прокомментировал возможное подписание "Барселоной" Погба

Спортивный директор каталонской "Барселоны" Эрик Абидаль прокомментировал возможное подписание своим клубом полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

"Погба? Мы не намерены говорить об игроках, которые играют не за нашу команду. У нас имеется хороший и укомплектованный состав. Посмотрим, какие решения будут приниматься в будущем ", - приводит слова спортдира "сине-гранатовых" sport.es.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" отклонил интересное предложение "Барселоны" по Погба. | soccernews.ru