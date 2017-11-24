Абидаль рассказал о сложных отношениях с Гвардиолой

Экс-игрок "Барселоны" Эрик Абидаль рассказал, что у него были сложные отношения с Хосепом Гвардиолой, когда тот возглавлял каталонский клуб.

"С самого начала наши отношения были сложными. Гвардиола подошел ко мне и запретил общаться по-французски с Тьерри Анри. Я ответил: "Хватит со мной так разговаривать, я не ребенок. Если я не могу говорить по-французски с Анри, почему каталонцы между собой говорят по-каталонски?"

Отношения стали еще более напряженными, в какой-то момент я пошел к президенту и объяснил ситуацию" - приводит слова Абидаля Marca.

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