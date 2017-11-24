Абидаль рассказал о сложных отношениях с Гвардиолой
Экс-игрок "Барселоны" Эрик Абидаль рассказал, что у него были сложные отношения с Хосепом Гвардиолой, когда тот возглавлял каталонский клуб.
"С самого начала наши отношения были сложными. Гвардиола подошел ко мне и запретил общаться по-французски с Тьерри Анри. Я ответил: "Хватит со мной так разговаривать, я не ребенок. Если я не могу говорить по-французски с Анри, почему каталонцы между собой говорят по-каталонски?"
Отношения стали еще более напряженными, в какой-то момент я пошел к президенту и объяснил ситуацию" - приводит слова Абидаля Marca.
Читайте также: Топ-10 полузащитников в истории Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Реал" в Мадриде проэкзаменует "Малагу"
-
"Красный" Мерсисайд против "синего" Лондона: "Ливерпуль" принимает "Челси"
-
Непростой выезд: Гладбахская "Боруссия" готовится дать бой "Баварии"
-
На "Олд Траффорд" спустя четверть века: "Брайтон" погостит у "Манчестер Юнайтед"
-
Последний шанс Слуцкого? "Халл" сразится с пятой командой Чемпионшипа
Лента новостей
-
Марков стал автором первого хет-трика в текущем сезоне РФПЛ
-
"Болонья" – "Сампдория" - 3:0 (обзор)
-
"Болонья" вдесятером громит "Сампдорию"
-
Аллегри считает, что у "Ювентуса" нет кризиса
-
"Тосно" – "Арсенал Тула" - 3:2 (обзор)
-
"Рома" интересуется защитником "Манчестер Юнайтед"
-
Хет-трик Маркова принёс "Тосно" волевую победу над "Арсеналом"
-
"Барселона" в январе продаст трёх игроков: среди претендентов "на выход" шестеро
-
Роналду забил 16 голов "Малаге" в 16 матчах
-
Мойес близок к антирекорду АПЛ
-
"Милан" включился в борьбу за форварда "Селтика"
-
Клопп прокомментировал недовольство Конте календарём АПЛ
-
Глушаков будет доволен минимальной победой над "Зенитом"
-
"Урава Ред Даймондс" выиграла азиатскую Лигу Чемпионов
-
"Мариуполь" - "Ворскла" - 0:1 (обзор)
-
"Алавес" – "Эйбар" - 1:2 (обзор)
-
"Ворскла" в меньшинстве добыла победу над "Мариуполем"
-
Два удаления и гол на последних минутах: "Эйбар" взял верх над "Алавесом"
-
Стала известна заявка ЦСКА на матч с "Рубином"
-
Месси: "У нас с Роналду нет никаких отношений"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|34
|2
|Валенсия
|12
|30
|3
|Реал Мадрид
|12
|24
|4
|Атлетико Мадрид
|12
|24
|5
|Севилья
|12
|22
|6
|Вильярреал
|12
|21
|7
|Реал Сосьедад
|12
|18
|8
|Сельта Виго
|13
|17
|9
|Леганес
|13
|17
|10
|Бетис
|12
|17
|11
|Хетафе
|12
|16
|12
|Жирона
|12
|16
|13
|Леванте
|12
|15
|14
|Эспаньол
|12
|13
|15
|Атлетик Бильбао
|12
|12
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|12
|11
|17
|Эйбар
|12
|11
|18
|Малага
|12
|7
|19
|Алавес
|12
|6
|20
|Лас Пальмас
|12
|6