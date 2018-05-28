Абидаль: "Уверен, целью Неймара является продолжение выступления за ПСЖ"

Известный в прошлом французский футболист Эрик Абидаль высказался о возможном уходе форварда ПСЖ Неймара из своего клуба.

" Неймар? Он является игроком ПСЖ. Он провел замечательный сезон, прежде чем получил травму. Он - очень важный игрок, и я уверен, что его целью является продолжение выступлений за клуб ", - цитирует бывшего футболиста Le 10 Sport.

В завершившемся сезоне Неймар забил 28 мячей и сделал 18 результативных передач в 30 матчах за ПСЖ.

Напомним, "Реал" рассматривает вариант обмена Роналду на Неймара. | soccernews.ru