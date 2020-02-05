Абидаль высказался о будущем Месси в "Барселоне"



Спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль заявил, что каталонский клуб ведет переговоры о продлении контракта с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

"Месси может говорить, что не покинет "Барселону", но нам нужно обсудить детали его контракта. Это будет соглашение на 2-3 года или больше. Наше пожелание - долгосрочный контракт, чтобы не продлевать его каждый год.

У нас играет лучший игрок в мире и мы не имеем права потерять его. Я настроен оптимистично. Думаю, что Месси счастлив в "Барселоне", но мы хотим сделать его еще счастливее. Для этого он должен получить самых лучших партнеров по команде. Нам нужно каждый год усиливать состав, чтобы выигрывать трофеи", - приводит слова Абидаля Diario Sport.

Напомним, что нынешний контракт 32-летнего Месси с "Барселоной" действует до лета 2021 года.

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