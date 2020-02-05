Абидаль высказался о будущем Месси в "Барселоне"
Спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль заявил, что каталонский клуб ведет переговоры о продлении контракта с аргентинским нападающим Лионелем Месси.
"Месси может говорить, что не покинет "Барселону", но нам нужно обсудить детали его контракта. Это будет соглашение на 2-3 года или больше. Наше пожелание - долгосрочный контракт, чтобы не продлевать его каждый год.
У нас играет лучший игрок в мире и мы не имеем права потерять его. Я настроен оптимистично. Думаю, что Месси счастлив в "Барселоне", но мы хотим сделать его еще счастливее. Для этого он должен получить самых лучших партнеров по команде. Нам нужно каждый год усиливать состав, чтобы выигрывать трофеи", - приводит слова Абидаля Diario Sport.
Напомним, что нынешний контракт 32-летнего Месси с "Барселоной" действует до лета 2021 года.
Не пропустите: Месси вступил в конфликт с руководством "Барселоны". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Главные новости дня: 4 февраля
-
1
Абидаль высказался о будущем Месси в "Барселоне"
-
"Герта" проиграла "Шальке" в Кубке Германии, несмотря на гол Пентека
-
"Гранада" выбила "Валенсию" из Кубка Испании
-
Гол Икарди помог ПСЖ обыграть "Нант"
-
1
Молодежный состав "Ливерпуля" обыграл "Шрусбери" в Кубке Англии
-
Дортмундская "Боруссия" вылетела из Кубка Германии
-
Гол Руни помог "Дерби Каунти" выйти в 1/8 финала Кубка Англии
-
2
В выборах президента РПЛ будет участвовать только один претендент
-
Спаллетти заявил о готовности вернуться к работе
-
3
Месси вступил в конфликт с руководством "Барселоны"
-
В "Барселоне" рассказали подробности отставки Вальверде
-
1
"Барселона" усилилась защитником С. Рамосом
-
2
"Монако" Головина победил "Анжер" в чемпионате Франции
-
"Айнтрахт" выбил "РБ Лейпциг" из Кубка Германии
-
Ла Лига угодила в скандал, перепутав игроков "Барселоны"
-
Черчесов побывал на тренировке "Спартака" в Катаре
-
Тульский "Арсенал" усилился свободным агентом
-
Кутепов оценил шансы "Спартака" попасть в Лигу Чемпионов
-
"Динамо" Москва может купить скандального игрока киевского "Динамо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14