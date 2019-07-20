Абидаль высказался о претензиях "Атлетико" касательно трансфера Гризманна

Директор "Барселоны" Эрик Абидаль прокомментировал ситуацию с трансфером Антуана Гризманна.

Напомним, что "Атлетико" требует от "Барсы" 80 миллионов евро из-за того, что каталонцы якобы заключили с футболистом контракт, когда его клаусула составляла 200 миллионов евро, а приобрели игрока позже, когда сумма отступных упала до 120 миллионов.

"Атлетико" отстаивает свои интересы, мы - свои. Могу заверить, что никакого предварительного договора с Гризманном не было. Мы начали контактировать с представителями игрока, когда он сообщил о желании сменить клуб", - приводит слова Абидаля Marca.

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