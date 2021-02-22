Абильдгор рассказал о своём отношении к Слуцкому

Полузащитник "Рубина" Оливер Абильдгор поделился мнением о главном тренере казанской команды Леониде Слуцком.

"Я ещё до приезда в "Рубин" знал о Слуцком. Он добился больших успехов в ЦСКА и успел потренировать в Европе. Его стиль и то, в какой футбол мы играем, максимально подходит мне. Я был такого мнения в момент подписания, а сейчас в этом ещё больше убедился.

Я не играл в большом количестве клубов, как вы знаете, мне сложно сравнить. В работе Слуцкого мне нравится, как он общается с людьми. Могу сказать, что он очень профессиональный тренер на поле, а вне его хороший парень. Не многие тренеры способны сочетать эти качества, что не может не нравиться. Тренерский взгляд у него очень детальный. Он подробно всё объясняет. Это касается и его штаба", - сказал датский хавбек.

24-летний Абильдгор перешёл в "Рубин" в феврале 2020 года, сыграл 30 матчей и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: "Рубин" теряет Кварацхелию. | http://soccernews.ru