Абрахам - автор самого быстрого гола в римском дерби в Серии А

Фото твиттер "Ромы"

Нападающий "Ромы" Тэмми Абрахам установил рекорд в воскресном матче с "Лацио".

"Волки" разгромили соперника со счётом 3:0, а англичанин забил уже на 56-й секунде встречи.

Как сообщает Opta, Абрахам стал автором самого быстрого гола в римском дерби в рамках Серии А.

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