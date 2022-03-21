Абрахам - автор самого быстрого гола в римском дерби в Серии А

Теги роматэмми абрахамстатистика

Абрахам - автор самого быстрого гола в римском дерби в Серии А

Фото твиттер "Ромы"

Нападающий "Ромы" Тэмми Абрахам установил рекорд в воскресном матче с "Лацио".

"Волки" разгромили соперника со счётом 3:0, а англичанин забил уже на 56-й секунде встречи.

Как сообщает Opta, Абрахам стал автором самого быстрого гола в римском дерби в рамках Серии А.

Не пропустите: Успехи "Милана", "Ювентуса" и "Наполи", неудача "Интера": результаты 30-го тура Серии А. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Куман может вернуться в сборную Нидерландов

Куман может вернуться в сборную Нидерландов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов