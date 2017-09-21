Абрахам будет выступать за сборную Нигерии

Форвард "Суонси" Тэмми Абрахам, права на которого принадлежат "Челси", определился с национальной сборной, за которую он будет выступать.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Нигерии, 19-летний футболист выбрал "суперорлов".

Стоит отметить, что Абрахам родился в Англии и выступал за юниорские и молодёжные сборные этой страны.

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