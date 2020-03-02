Абрахам, Канте, Пулишич и Кристенсен не помогут "Челси" в матче с "Ливерпулем"

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Абрахам, Канте, Пулишич и Кристенсен не помогут "Челси" в матче с "Ливерпулем"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, кто из футболистов пропустит матч 1/8 финала Кубка Англии с "Ливерпулем".

Встреча команд состоится в Лондоне 3 марта. Начало - в 22:45 (мск).

"У Кристенсена небольшая травма, которая, скорее всего, не позволит ему выйти на поле.

Абрахам, Пулишич, Хадсон-Одои и Канте не сыграют", - сказал Лэмпард.

А еще: Лэмпард поделился мнением о будущем голкипера "Челси" Кепы Аррисабалаги| http://soccernews.ru
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ничего не поменялос...Из реальных потерь только Канте

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