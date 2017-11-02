Абрахам, Лофтус-Чик и Джо Гомес вызваны в сборную Англии на матчи с Германией и Бразилией

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Абрахам, Лофтус-Чик и Джо Гомес вызваны в сборную Англии на матчи с Германией и Бразилией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт огласил список из 25 футболистов, которые вызваны для участия в товарищеских матчах против Германии (10 ноября) и Бразилии (14 ноября).

Стоит отметить, что впервые вызовы в национальную команду получили Тэмми Абрахам, Рубен Лофтус-Чик и Джо Гомес.

Вратари: Джек Батланд (Сток Сити), Джо Харт (Вест Хэм), Джордан Пикфорд (Эвертон).

Защитники: Райан Бертранд (Саутгемптон), Гари Кэхилл (Челси), Джо Гомес (Ливерпуль), Фил Джонс (Манчестер Юнайтед), Харри Магуайр (Лестер), Данни Роуз, Киран Триппьер (оба - Тоттенхэм), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба — Манчестер Сити).

Полузащитники: Деле Алли, Эрик Дайер, Харри Уинкс (все - Тоттенхэм), Фабиан Делф, Рахим Стерлинг (оба - Манчестер Сити), Джордан Хендерсон (Ливерпуль), Джессе Лингард, Эшли Янг (оба - Манчестер Юнайтед), Рубен Лофтус-Чик (Кристал Пэлас).

Нападающие: Тэмми Абрахам (Суонси), Харри Кейн (Тоттенхэм), Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед), Джейми Варди (Лестер).

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