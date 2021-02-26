Абрахам может летом покинуть "Челси"

Будущее нападающего "Челси" Тэмми Абрахама в лондонском клубе находится под вопросом.

По информации The Athletic, воспитанник "синих" не спешит продлевать контракт, истекающий в 2023 году, поскольку сомневается в своих перспективах в команде.

Английский форвард не пользуется доверием у нового тренера "Челси" Томаса Тухеля, а сам футболист хотел бы быть безоговорочно основным.

Кроме того, "пенсионеры" собираются купить у дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, у которого будет крайне сложно выиграть конкуренцию.

В текущем сезоне Абрахам сыграл за "Челси" 30 матчей, забил 12 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

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