Абрахам может перейти из "Челси" в "Вулверхэмптон"

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Абрахам может перейти из "Челси" в "Вулверхэмптон"Фото: Твиттер @tammyabraham 
Нападающий "Челси" Тэмми Абрахам может сменить клубную прописку уже в летнее трансферное окно.

Причинами для этого являются поиски клубом нового игрока на позицию англичанина и недостаток игровой практики.

По информации Football Insider, футболист, скорее всего останется в АПЛ и перейдет в "Вулверхэмптон". Кроме "волком" в услугах форварда заинтересован "Лестер".

В сезоне 2020/2021 23-летний Абрахам выходил на поле в составе "аристократов" в 31 поединке во всех соревнованиях. На его счету 12 забитых мячей и 6 результативных передач.
Действующее соглашение с "Челси" заканчивается 30 июня 2023 года.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40,00 млн €.

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