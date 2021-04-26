Абрахам может перейти из "Челси" в "Вулверхэмптон"

Фото: Твиттер @tammyabraham

Нападающий "Челси" Тэмми Абрахам может сменить клубную прописку уже в летнее трансферное окно.

Причинами для этого являются поиски клубом нового игрока на позицию англичанина и недостаток игровой практики.

По информации Football Insider, футболист, скорее всего останется в АПЛ и перейдет в "Вулверхэмптон". Кроме "волком" в услугах форварда заинтересован "Лестер".

В сезоне 2020/2021 23-летний Абрахам выходил на поле в составе "аристократов" в 31 поединке во всех соревнованиях. На его счету 12 забитых мячей и 6 результативных передач.

Действующее соглашение с "Челси" заканчивается 30 июня 2023 года.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40,00 млн €.