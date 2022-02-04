Абрахам может вернуться в "Челси"

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Абрахам может вернуться в "Челси"

Фото: инстаграм Абрахама\Автор неизвестен

Английский форвард "Ромы" Тэмми Абрахам может вернуться в стан своего родного "Челси" в 2023 году, сообщает Goal со ссылкой на Corriere dello Sport.

По информации источника, этот трансфер обойдется "синим" в сумму равную 80 миллионам евро, которые прописаны в его контракте как опция обратного выкупа

Напомним, что прошлым летом "Рома" заплатила за англичанина 40 миллионов евро и заключила с ним контракт до 2026 года.

В текущей кампании Абрахам сыграл 21 матч в Серии А, в которых забил восемь голов и сделал три ассиста.

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