Абрахам назвал лучшего форварда мира

Нападающий лондонского "Челси" Тэмми Абрахам рассказал, кого он считает лучшим форвардом мира прямо сейчас.

"Кейн - лучший нападающий мира. Мы с Баркли дискутировали по этому поводу несколько дней назад. Я сказал, что никогда не видел такого форварда, как Кейн. Если у него появляется возможность в штрафной, то он реализует девять из десяти шансов. Надеюсь, я смогу научиться у него этому", - цитирует Абрахама Evening Standard.

В текущем сезоне 26-летний Кейн сыграл за "Тоттенхэм" 10 матчей, забил 7 голов и сделал 1 ассист.

В активе 22-летнего Абрахама за указанный период 11 игр, 9 мячей и 1 результативная передача.

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