Абрахам о поражении от "Валенсии": "Выместим нашу злость на "Ливерпуле"

Нападающий "Челси" Тэмми Абрахам хочет отыграться на "Ливерпуле" за поражение от "Валенсии" (0:1) в Лиге Чемпионов.

"В следующей игре мы проверим наш характер. У нас есть шанс выместить злость на "Ливерпуль". Обе команды хотят выиграть, нам нужно правильно отреагировать на проигрыш.

Еще рано делать выводы по Лиге Чемпионов. Мы в бешенстве, однако у нас есть пять игр, чтобы все исправить", - заявил Абрахам.

Напомним, что вчера "Ливерпуль" проиграл "Наполи" (0:2) в рамках Лиги Чемпионов.

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