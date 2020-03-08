Абрахам отклонил последнее предложение "Челси" о продлении контракта

Форвард "Челси" Тэмми Абрахам не хочет продлевать контракт с лондонским клубом, передает The Mirror.

По данным источника, 22-летний игрок хочет зарабатывать в клубе около 9,3 миллиона евро в год. Такой оклад у 19-летнего Хадсона-Одои, который заключил новый контракт с синими в сентябре 2019 года.

Нынешнее соглашение Абрахама рассчитано до лета 2022 года. В текущем сезоне он участвовал в 34 матчах во всех турнирах, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.

Читайте также: Матч "Страсбур" - ПСЖ отменен из-за коронавируса. | http://soccernews.ru