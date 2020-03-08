Абрахам отклонил последнее предложение "Челси" о продлении контракта

Теги челситэмми абрахамкаллум хадсон-одои

Абрахам отклонил последнее предложение "Челси" о продлении контракта

Форвард "Челси" Тэмми Абрахам не хочет продлевать контракт с лондонским клубом, передает The Mirror.

По данным источника, 22-летний игрок хочет зарабатывать в клубе около 9,3 миллиона евро в год. Такой оклад у 19-летнего Хадсона-Одои, который заключил новый контракт с синими в сентябре 2019 года.

Нынешнее соглашение Абрахама рассчитано до лета 2022 года. В текущем сезоне он участвовал в 34 матчах во всех турнирах, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.

Читайте также: Матч "Страсбур" - ПСЖ отменен из-за коронавируса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Балотелли требует отмены матчей в Италии из-за коронавируса

Балотелли требует отмены матчей в Италии из-за коронавируса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов