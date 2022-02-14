Абрахам повторил достижение 30-летней давности в Серии А

Фото твиттер Тэмми Абрахама

Нападающий "Ромы" Тэмми Абрахам достиг отметки в 11 забитых мячей в текущем розыгрыше Серии А.

Как сообщает Gracenote Live, форвард "волков" стал первым за 30 лет англичанином, которому удалось подобное.

В сезоне 1991/92 Дэвид Платт из "Бари" отличился 11 раз в сезоне чемпионата Италии.

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