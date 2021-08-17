Абрахам прокомментировал свой переход в "Рому"

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Абрахам прокомментировал свой переход в "Рому"Фото: инстаграм "Ромы"/Автор неизвестен

Английский форвард Тэмми Абрахам прокомментировал свой трансфер из "Челси" в "Рому".

"Сразу понятно, когда клуб по-настоящему заинтересован в тебе – и "Рома" сразу же обозначила свой интерес.

"Рома" заслуживает бороться за титулы, трофеи. У меня есть опыт завоевания важных трофеев, и я хочу снова участвовать в подобных соревнованиях. Хочу помочь команде выйти на тот уровень, на котором «Рома» должна быть.

Для меня большая честь стать «девяткой» этого клуба, и я не могу дождаться, когда приступлю к работе и начну помогать команде", – сказал футболист.

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