Абрахам рассказал о своей травме, из-за которой он расплакался в матче с "Валенсией"

Теги челсиваленсиятэмми абрахамтравмы

Абрахам рассказал о своей травме, из-за которой он расплакался в матче с "Валенсией"

Нападающий лондонского "Челси" Тэмми Абрахам сообщил, что ему удалось избежать серьёзной травмы.

Напомним, что во время матча Лиги Чемпионов против "Валенсии" англичанин неудачно приземлился после верхового единоборства.

"Я чувствую себя лучше, уже могу ходить, двигаться. Мне повезло. Надеюсь, что восстановление не займет слишком много времени. Думаю, это просто ушиб, но всё покажет обследование", - сказал Абрахам.

Стоит отметить, что уходя на замену футболист не смог сдержать слёз. Поэтому предполагалось, что повреждение носит серьёзный характер.

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