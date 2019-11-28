Абрахам рассказал о своей травме, из-за которой он расплакался в матче с "Валенсией"
Нападающий лондонского "Челси" Тэмми Абрахам сообщил, что ему удалось избежать серьёзной травмы.
Напомним, что во время матча Лиги Чемпионов против "Валенсии" англичанин неудачно приземлился после верхового единоборства.
Tammy Abraham in tears after horrible injury vs Valencia!— Dat Nguyen (@nguyenxdat312) November 27, 2019
Get well soon Tammy pic.twitter.com/jhlHIkN1KW
"Я чувствую себя лучше, уже могу ходить, двигаться. Мне повезло. Надеюсь, что восстановление не займет слишком много времени. Думаю, это просто ушиб, но всё покажет обследование", - сказал Абрахам.
Стоит отметить, что уходя на замену футболист не смог сдержать слёз. Поэтому предполагалось, что повреждение носит серьёзный характер.
Не пропустите: Бывший агент Канте требовал денег от игрока, угрожая ему расправой. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Дортмундская "Боруссия" может зимой купить двух игроков "Ювентуса"
-
Тренер "Валенсии" рассказал о процессе восстановления Черышева
-
Новый рейтинг ФИФА: Россия опустилась на 38-е место, Бельгия сохранила лидерство
-
На Евро-2020 могут появиться временные замены
-
Нагельсманн установил рекорд Лиги Чемпионов
-
"Уподоблю плавкам с изображением пениса": Уткин высмеял Дзюбу за футболку с собственным изображением
-
СМИ: "Реал" продлил контракт с Вальверде
-
Абрахам рассказал о своей травме, из-за которой он расплакался в матче с "Валенсией"
-
Ещё один источник подтвердил, что Месси получит "Золотой мяч"
-
Форвард "Ред Булл Зальцбург" Дака стал автором уникального достижения
-
Стали известны 8 из 16 участников плей-офф Лиги Чемпионов
-
"Барселона" теряет Дембеле
-
Канделаки похвалила Дзюбу за игру в матче с "Лионом"
-
Месси установил новый рекорд Лиги Чемпионов
-
"Зенит" победил в 80% домашних еврокубковых матчей при Семаке
-
Промес повторил достижение Клюйверта 24-летней давности
-
"Впереди война": Дзюба высказался о грядущем матче со "Спартаком"
-
В матче с "Боруссией" Месси получил жёлтую карточку за симуляцию
-
Гендиректор "Зенита": "Показали, что нам под силу бороться с любым соперником"
-
УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4