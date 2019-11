Абрахам рассказал о своей травме, из-за которой он расплакался в матче с "Валенсией"

Нападающий лондонского "Челси" Тэмми Абрахам сообщил, что ему удалось избежать серьёзной травмы.

Напомним, что во время матча Лиги Чемпионов против "Валенсии" англичанин неудачно приземлился после верхового единоборства.

Tammy Abraham in tears after horrible injury vs Valencia!



Get well soon Tammy pic.twitter.com/jhlHIkN1KW