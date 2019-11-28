Абрахам рассказал о своей травме, из-за которой он расплакался в матче с "Валенсией"

Нападающий лондонского "Челси" Тэмми Абрахам сообщил, что ему удалось избежать серьёзной травмы.

Напомним, что во время матча Лиги Чемпионов против "Валенсии" англичанин неудачно приземлился после верхового единоборства.

Tammy Abraham in tears after horrible injury vs Valencia!



Get well soon Tammy pic.twitter.com/jhlHIkN1KW — Dat Nguyen (@nguyenxdat312) November 27, 2019

"Я чувствую себя лучше, уже могу ходить, двигаться. Мне повезло. Надеюсь, что восстановление не займет слишком много времени. Думаю, это просто ушиб, но всё покажет обследование", - сказал Абрахам.

Стоит отметить, что уходя на замену футболист не смог сдержать слёз. Поэтому предполагалось, что повреждение носит серьёзный характер.

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