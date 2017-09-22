Абрахам: "Я не собираюсь менять национальную команду"

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Абрахам: "Я не собираюсь менять национальную команду"

Форвард "Челси" Тэмми Абрахам, играющий в аренде за "Суонси", заявил, что продолжит выступления за сборную Англии.

"В связи со слухами, хотел бы прояснить, что не собираюсь менять национальную команду. Я могу подтвердить, что встречался с президентом федерации футбола Нигерии на последнем матче против "Тоттенхэма", однако он друг моего отца.

В любом случае, любые предпосылки к тому, что я сменю национальную команду не верны. Я сообщил Федерации Англии, что доступен для выбора тренера английской сборной" - приводит слова Абрахама Sky Sports.

Ранее СМИ сообщили, что Абрахам будет выступать за сборную Нигерии. | http://soccernews.ru

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