"Абрамович будет доволен результатом". Лэмпард прокомментировал победу над "Краснодаром"

Теги краснодарчелсифрэнк лэмпардроман абрамович

"Абрамович будет доволен результатом". Лэмпард прокомментировал победу над "Краснодаром"

Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился мнением о победе своей команды над "Краснодаром" (4:0) в выездном матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Мы провели неплохой матч. Хорошо выглядел Зиеш, он вел игру в атаке. Несмотря на промах Жоржиньо с пенальти, у меня нет сомнений в его психологической устойчивости. Пара защитников Рюдигер - Зума также порадовала. Мы не пропустили, а это главное.

Знал, что на матче присутствует наш президент Роман Абрамович. Мои помощники общались с ним до игры, я же в этот момент находился с командой в раздевалке, поэтому мы с ним не виделись. Думаю, Абрамович доволен игрой "Челси" и тем результатом, которого мы добились в его родной стране", — приводит слова Лэмпарда официальный сайт УЕФА.

Победу английскому клубу принесли голы Каллума Хадсона-Одои, Тимо Вернера, Хакима Зиеша и Кристиана Пулишича.

Благодаря победе "Челси" вышел на первое место в турнирной таблице группы Е.

Не пропустите: Несколько игроков "Краснодара" не поддержали акцию BLM перед матчем с "Челси". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 28 октября

Главные новости дня: 28 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов