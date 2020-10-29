"Абрамович будет доволен результатом". Лэмпард прокомментировал победу над "Краснодаром"

Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился мнением о победе своей команды над "Краснодаром" (4:0) в выездном матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Мы провели неплохой матч. Хорошо выглядел Зиеш, он вел игру в атаке. Несмотря на промах Жоржиньо с пенальти, у меня нет сомнений в его психологической устойчивости. Пара защитников Рюдигер - Зума также порадовала. Мы не пропустили, а это главное.

Знал, что на матче присутствует наш президент Роман Абрамович. Мои помощники общались с ним до игры, я же в этот момент находился с командой в раздевалке, поэтому мы с ним не виделись. Думаю, Абрамович доволен игрой "Челси" и тем результатом, которого мы добились в его родной стране", — приводит слова Лэмпарда официальный сайт УЕФА.

Победу английскому клубу принесли голы Каллума Хадсона-Одои, Тимо Вернера, Хакима Зиеша и Кристиана Пулишича.

Благодаря победе "Челси" вышел на первое место в турнирной таблице группы Е.

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