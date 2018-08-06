Владелец "Челси" Роман Абрамович дал команду провернуть мега-трансфер в ближайшие сутки, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, российский бизнесмен распорядился приобрести вратаря "Атлетико" Яна Облака, активировав опцию выкупа в его контракте, которая составляет 100 миллионов евро.

Таким образом, Абрамович намерен безболезненно пережить потерю Тибо Куртуа, который близок к уходу из "Челси". | http://soccernews.ru