Абрамович готов продать "Челси" за 3 миллиарда долларов

Владелец "Челси" Роман Абрамович определился со стоимостью лондонского клуба.

По информации The Wall Street Journal, российский олигарх оценил свой актив в 3 миллиарда долларов.

Сообщается, что Абрамович получал предложение о продаже "Челси" от американского бизнесмена Тодда Боэли, однако отклонил его в виду несоответствия указанным запросам.

Абрамович владеет "Челси" с 2003 года, за этот период "синие" выиграли 18 трофеев.

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