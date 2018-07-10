Абрамович готов продать ведущего игрока "Челси"

Теги эден азарчелси

Абрамович готов продать ведущего игрока "Челси"Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович готов продать ведущего игрока своей команды Эдена Азара, информирует sport.es.

По сведениям издания, российский  предприниматель решил не идти против воли 27-летнего вингера, который ввиду неучастия "аристократов" в следующем сезоне в розыгрыше Лиги Чемпионов, планирует сменить команду в текущее трансферное окно.

Азар перешел в "Челси" в 2012-м году из "Лилля" в обмен на 35 миллионов евро. С тех пор он забил 89 мячей в 300 матчах за клуб.

Напомним,  Сарри обозначил Абрамовичу свою позицию по будущему Виллиана и Азара. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Двадцать седьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 10 июля

Двадцать седьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 10 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов