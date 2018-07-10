Абрамович готов продать ведущего игрока "Челси"

Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович готов продать ведущего игрока своей команды Эдена Азара, информирует sport.es.

По сведениям издания, российский предприниматель решил не идти против воли 27-летнего вингера, который ввиду неучастия "аристократов" в следующем сезоне в розыгрыше Лиги Чемпионов, планирует сменить команду в текущее трансферное окно.

Азар перешел в "Челси" в 2012-м году из "Лилля" в обмен на 35 миллионов евро. С тех пор он забил 89 мячей в 300 матчах за клуб.

Напомним, Сарри обозначил Абрамовичу свою позицию по будущему Виллиана и Азара. | soccernews.ru